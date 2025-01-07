الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الأعياد مناسبة للفرح والمراجعة الروحية

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الأعياد تعد فرصة مميزة للفرح والتأمل الروحي للجميع.

وأوضح إبراهيم، خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن الأعياد الدينية المسيحية تهدف إلى مساعدة الإنسان على مراجعة ذاته والتأمل في حياته.

كما شدد على أهمية إدراك الإنسان لدعوته العظيمة من الله، والتي تنعكس على أفعاله ومعاملاته اليومية.

وأشار إلى أن الغاية من هذه المناسبة الروحية هي أن يكون الإنسان مصدر تشجيع وراحة للآخرين من خلال كلماته وتصرفاته، مما يعزز المحبة والسلام في المجتمع.