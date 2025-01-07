مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: تحضيرات لعقد مؤتمر دولي حول حل الدولتين يونيو المقبل

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هناك تحضيرات لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة يونيو المقبل حول حل الدولتين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: “نبذل الجهود مع الدول العربية والدول الصديقة وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية القطرية أن جهود الوساطة متواصلة لوقف الحرب، حيث أعلنت الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الوفود الفنية الخاصة بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة تجتمع باستمرار في القاهرة والدوحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الخارجية القطرية: "جهود الوساطة متواصلة لوقف الحرب في غزة والاجتماعات الفنية مستمرة".

ويأتي ذلك في أعقاب إبداء حركة حماس مرونة بخصوص الجدول الزمني لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليمها قائمة بالأسرى، والتي لم تحدد من هم أحياء أو أموات، وتعتبر نقطة خلاف في صفقة التبادل، حسب الإعلام العبري.

