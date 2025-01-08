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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إعلامي: غياب أشرف داري عن لقاء ستاد أبيدجان الأرجح

أشرف داري
أشرف داري
سارة عبد الله
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن أشرف داري مدافع الأهلي قد يغيب عن لقاء ستاد أبيدجان الايفواري في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن سجل إصاباته في بريست الفرنسي شهد تعرضه لعدد من الإصابات العضلية وعلى مستوى الكاحل.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "داري لاعب جيد، لكنه تعرض لأكثر من إصابة ولم يشارك سوى في 4 مباريات، وسيخضع لفحص طبي غدا لمعرفة موقفه النهائي، لكنه قريب من الغياب عن رحلة أبيدجان".

وأضاف: "عطية الله سيعود بواقٍ للوجه بعدما يخضع للجراحة".

وزاد: "يوسف أيمن ظهر غاضبًا بعد لقاء الأهلي وسموحة، خصوصًا أنه كان يتمنى المشاركة بعد إصابة أشرف داري، والموقف كان صعبًا للغاية عليه، ولم يتصرف بشكل خارج".

وأكد: "مسألة رحيل يوسف أيمن مسألة وقت سواء في يناير أو مع ختام الموسم الجاري لو استمرت الاعارة، واللاعب لم يشارك حتى بعد إصابة أحد مدافعي الفريق".

وأتم: "مسألة عدم مشاركة عمر الساعي مع الأهلي (لغز كبير)، واللاعب مدفوع في ضمه خمسين مليون، ولا أعرف تفسيره لدى كولر، وطالما لا يوجد قناعة بمستواه فلماذا قمت بالتعاقد معه".

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