تفاصيل حبس المتهم بطعـ.ـن زميله داخل جامعة حلوان

جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس الطالب المتهم بطعـ.ـن زميله بسلاح أبيض داخل جامعة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





تفاصيل الواقعة





كان قد تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال الطالب عمر ناصر، مصابًا بطعنة نافذة، جراء ادعاء مشاجرة.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، بين المجني عليه وآخر داخل جامعة حلوان، بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم بطعن زميله بسلاح أبيض مطواة.





وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.