الرئيس الفنزويلي يعلن إحباط مخطط خطير ضد بلاده |تفاصيل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء عن إحباط مخطط خطير ضد البلاد.

وقال الرئيس الفنزويلي مادورو إن سبعة مرتزقة، من بينهم ثلاثة من أوكرانيا، اعتقلوا في فنزويلا أثناء التحضير لهجمات إرهابية، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

ووفقا له، فإن من بين الذين تم القبض عليهم مرتزقة من الولايات المتحدة وكولومبيا. في المجموع، في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، تم اعتقال 125 مرتزقًا في فنزويلا.

وشهدت فنزويلا أزمة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية خاال العام الماضي واعتقل السلطات مئات الأشخاص حيث اندلعت اضطرابات عقب الاعلان عن فوز مادورو بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا.