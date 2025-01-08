جيب قصيرة.. نرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نرمين الفقي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت نرمين الفقي، مرتدية جيب جلد قصيرة باللون البني، ونسقت معها توب بسيط باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها ، وأكملت إطلالتها مرتديه بالطو فرو طويل باللون البيج.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نرمين الفقي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة نرمين الفقي