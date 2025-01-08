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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

أرشيفية
أرشيفية
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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلب للتوريد من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية امس الثلاثاء.

ويعتقد أن الأردن اشترى الشحنة من شركة "سي.إتش.إس" بتكلفة تقدر بنحو 268.90 دولار للطن بما يشمل التكلفة والشحن، على أن يكون الشحن في النصف الأول من مارس (آذار).

وذكر المتعاملون أن عروضًا أخرى وردت من شركات تجارية أخرى، وهي شركة "كارجيل" مقابل 270.50 دولار، و"بيلدكوم" 272.77 دولار، و"أميروبا" 274.90 دولار، و"أستون" 278 دولارًا، و"فيتيرا" 282 دولارًا، و"الظاهرة" 283 دولارًا. وجميع الأسعار للطن شاملة تكاليف الشحن، وفق وكالة رويترز.


وقال المتعاملون إنهم تلقوا مؤشرات على أن الأردن سيطرح مناقصة جديدة خلال الأيام المقبلة لشراء 120 ألف طن من القمح. ومن المتوقع أن يبدأ تقديم العروض في 14 يناير (كانون الثاني)، على أن يكون الشحن في النصف الثاني من مارس (آذار)، وفي شهر أبريل (نيسان) بالكامل، والنصف الأول من مايو (أيار).

ومن المقرر أن تُغلق مناقصة أخرى من الأردن لشراء 120 ألف طن من علف الشعير اليوم الأربعاء.

وتعكس التقارير تقييمات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.

الأردن الحبوب مناقصة دولية قمح الطحين الصلب

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