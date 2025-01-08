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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ الغربية: استجابة فورية لشكاوى المواطنين لتحقيق التغيير الفعلي والارتقاء بالخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن الاستجابه الفورية لشكاوى المواطنين التي يتم تلقيها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية وأيضًا من خلال مبادرة “الغربية بتتغير بيكم”. في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين والحكومة، والعمل على حل المشكلات التي تهمهم.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن استجابة الدولة لشكاوى المواطنين تعد حقًا أصيلًا لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لحل أي مشكلة تطرأ بسرعة وفعالية. وأضاف أن الشكاوى التي يتم تلقيها عبر القنوات الرسمية للمحافظة هي أولوية قصوى، ويتم التعامل معها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج. وأوضح أن هذه الاستجابة جزء من استراتيجية المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة القطاعات وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف الجندي أن المبادرة “الغربية بتتغير بيكم” أصبحت تمثل نموذجًا حيًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، حيث يتم الاستماع لمطالب المواطنين بشكل مباشر، ويتم التعامل معها بسرعة لتحقيق التغيير المنشود. كما شدد على أن المواطنين هم الشركاء الأساسيون في عملية التنمية، وأن النجاح في تحسين الخدمات يتطلب تفاعلًا مستمرًا معهم وتلبية احتياجاتهم.

و دعا المحافظ المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة وتقديم الشكاوى والمقترحات عبر القنوات الرسمية المتاحة، مشددًا على أن كل شكوى تخضع للدراسة الجادة وسيتم العمل على معالجتها بشكل فوري. وأكد أن المحافظة تعمل بكل طاقتها لتحسين آليات التعامل مع شكاوى المواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة وتقديم خدمات متميزة تليق بهم.

محافظ الغربية المواطنين ردع مخالفين الاستجابة حل مشكلات

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