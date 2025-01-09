أستاذ اقتصاد: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص نموذج للسلام الاقتصادي

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أنه إنعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان يأتي في وسط حالة التوترات والأحداث المتصاعدة عالميا وتكالب المصالح والأزمات الأمنية والاقتصادية ووسط صراع الكبار وأطماعهم الدولية، لكي يقدم نموذج لحماية شعوب المنطقة في شرق المتوسط، مشددة على أن القمة الثلاثية تقدم نموذج ملهم للسلام الاقتصادي في شرق المتوسط.

وأشارت «علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه منذ الاجتماعات المتتالية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء قبرص واليونان كان هناك آلية ومحاور لملفات التعاون بالنسبة لهذه الشعوب، ولاشك أن ملف الطاقة نقطة من نقاط الالتقاء بين هذه الدول الثلاث، لوضع استراتيجية تجعل توظيف الجغرافيا آلية مهمة جدًا ونقطة للتعاون بين الدول والتي لعبت بها الدبلوماسية الرئاسية نجاحا كبيرا.

وأوضحت أن الانخراط في شراكات دولية وإقليمية مختلفة بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة وتلعب فيه الطاقة المتجددة دورا مهما، متابعة: «خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان والذي يمد أوروبا بالطاقة لتكون مصر جزءا من الحل في مشكلة الطاقة التي تؤرق العالم وتؤرق الدول الأوروبية بسبب الصراع الجيوسياسي».