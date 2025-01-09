قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء إذا قلته تشتاق لك الجنة.. صحيح ويغفل عنه الكثيرون
حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه
قرار جروس يحسم مصير حمزة المثلوثى في الزمالك
24 لجنة تختار.. وزير الثقافة يكشف تفاصيل تكريم عمالقة الإبداع في مصر
آبل تستعد لإطلاق جهازي iPhone SE وiPad 11 لعام 2025
القسام وسرايا القدس وشهداء الأقصى تتبنى استهداف 3 إسرائيليين في الضفة الغربية
أحدها قطري.. كهربا يفاضل بين 3 عروض للرحيل عن الأهلي
إدانات عربية شديدة اللهجة بعد نشر خريطة "إسرائيل التاريخية" المزعومة
أسرار الرزق والنجاح.. 10 حقائق عن وعد الله في القرآن الكريم
نقل صالح العويل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية
أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 يناير 2025
حكومة تشاد: 19 قتيلا بينهم 18 مهاجما حصيلة إطلاق النار في نجامينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أستاذ اقتصاد: القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص نموذج للسلام الاقتصادي

الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
هاني حسين
×

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أنه إنعقاد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان يأتي في وسط حالة التوترات والأحداث المتصاعدة عالميا وتكالب المصالح والأزمات الأمنية والاقتصادية ووسط صراع الكبار وأطماعهم الدولية، لكي يقدم نموذج لحماية شعوب المنطقة في شرق المتوسط، مشددة على أن القمة الثلاثية تقدم نموذج ملهم للسلام الاقتصادي في شرق المتوسط.

وأشارت «علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه منذ الاجتماعات المتتالية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء قبرص واليونان كان هناك آلية ومحاور لملفات التعاون بالنسبة لهذه الشعوب، ولاشك أن ملف الطاقة نقطة من نقاط الالتقاء بين هذه الدول الثلاث، لوضع استراتيجية تجعل توظيف الجغرافيا آلية مهمة جدًا ونقطة للتعاون بين الدول والتي لعبت بها الدبلوماسية الرئاسية نجاحا كبيرا.

وأوضحت أن الانخراط في شراكات دولية وإقليمية مختلفة بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة وتلعب فيه الطاقة المتجددة دورا مهما، متابعة: «خط الربط الكهربائي بين مصر واليونان والذي يمد أوروبا بالطاقة لتكون مصر جزءا من الحل في مشكلة الطاقة التي تؤرق العالم وتؤرق الدول الأوروبية بسبب الصراع الجيوسياسي».

مصر قبرص السيسي اليونان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات تختتم زيارات مدارس القاهرة للتوعية بأهمية الاستحقاقات الدستورية

البابا ورهبان الأديرة

بمناسبة عيد الميلاد.. البابا تواضروس يلتقي رهبان الأديرة|صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بحضور المحافظ.. احتفالات ميلاد المسيح بإيبارشية المنيا .. صور

بالصور

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها
حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

فستان قصير وتاتو.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جديدة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بربع مليون جنيه.. مى عمر تثير الجدل بـ بليزر

مى عمر
مى عمر
مى عمر

تدمير الخصوبة والذكاء.. كوارث تصيبك بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد