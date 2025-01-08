قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية
البكالوريا| التربية والتعليم لطلبة الثانوية العامة: هنخلصكم من الكابوس
متحدث التعليم يكشف حقيقة إلغاء الثانوية العامة
السكة الحديد تقرر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي | تفاصيل
وداعًا الثانوية العامة.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا.. وتوجه لتخفيف الضغط على الطالب وأسرته
أحمد موسى يدعو الرئيس السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب
نظام البكالوريا.. تعليق قوي من أحمد موسى على بديل الثانوية العامة الجديد
حكم صلاة المرأة بـ بنطلون ضيق .. الإفتاء تحسم الجدل
دار الإفتاء: القرض البنكي لتمويل المشاريع لا يعد ربا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في كأس كاراباو
دار الإفتاء: بيع السجائر حرام شرعا وتعاون على المعصية
توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

هانز فليك يعلق على قرار المحكمة الرياضية الإسبانية بالسماح لبرشلونة بتسجيل أولمو وفيكتور

هانز فليك
هانز فليك
إسلام مقلد
×

علق هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على قرار المحكمة الرياضية الذي قضى بالسماح بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في صفوف الفريق بشكل احترازي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مثالي ويمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن موافقة المحكمة الرياضية على تسجيل اللاعبين أزاحت عبئًا كبيرًا عن الفريق، وأكد أن اللاعبين سعداء للغاية بهذا القرار، الذي يتيح لهما فرصة المشاركة رسميًا في البطولة، ما يمنح برشلونة قوة إضافية على أرضية الملعب.

وأضاف المدرب الألماني أنه تلقى نبأ قرار المحكمة أثناء تواجده مع الفريق في الحافلة في طريقهم إلى الاستاد، موضحًا أنه لم يتردد لحظة في إبلاغ اللاعبين بهذا الخبر السار، واصفًا ردة فعلهم بالإيجابية للغاية، حيث انتشر شعور بالسعادة والحماس بين أفراد الفريق.

وأوضح فليك أن الفترة الماضية كانت صعبة على اللاعبين والجهاز الفني، نظرًا للتأخر في تسجيل أولمو وباو فيكتور، وهو ما أثر على استعدادهما النفسي والبدني، مشيرًا إلى أن الفريق كان يترقب هذا القرار بفارغ الصبر.

وأكد فليك أن هذا القرار يمثل حافزًا إضافيًا للفريق لدخول المباراة بروح قتالية عالية، حيث يسعى برشلونة للوصول إلى نهائي السوبر والتتويج بأول ألقابه هذا الموسم تحت قيادته.

وأشار المدرب إلى أن تسجيل اللاعبين لم يقتصر فقط على تعزيز الخيارات الفنية للفريق، بل رفع من معنويات الجميع داخل النادي، خاصة في ظل الضغوط التي تعرض لها برشلونة في الأسابيع الأخيرة على المستوى المحلي.

وختم فليك تصريحاته قائلاً: "إنه لأمر رائع أن نبدأ هذه المرحلة من الموسم بمثل هذه الأخبار السعيدة. نحن جميعًا متحمسون ومستعدون لبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

برشلونة هانز فليك داني أولمو باو فيكتور داني أولمو وباو فيكتور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة بلس الثلاثية

قبل انتهاء شهادات الـ27%.. تفاصيل شهادة «بلس» الثلاثية بعائد شهري 7291 جنيهًا

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

البنك الأهلي

بعائد يصل إلى 27%.. مفاجأة بشأن شهادات البنك الأهلي بعد تجديدها

مجلس الوزراء

بديل الثانوية العامة.. وزير التعليم يقدم عرضا لنظام شهادة البكالوريا المصرية

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

صورة أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 النهارده|فيديو

مرتضى منصور

لازم تيجي.. منصور يصر على حضور شاليمار شربتلي لمحاكمة عمر زهران

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

ترشيحاتنا

حريق سيارة ملاكي بطريق الزراعي بالغربية

إخماد حريق سيارة على الطريق الزراعي بالغربية

محكمة

المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح ناري بالعبور

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

بالصور

ياسمين رئيس تخطف الأنظار برفقة كلبها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

محمد منير يستقبل وزير الثقافة بمنزله لتكريمه فى يوم الثقافة

محمد منير
محمد منير
محمد منير

احترس.. إعادة تسخين القهوة والنسكافيه يسبب مشاكل خطيرة | تفاصيل

إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه
إعادة تسخين القهوة والنسكافيه

أسباب وعلاج ألم السرة أثناء الحمل

ألم السرة أثناء الحمل
ألم السرة أثناء الحمل
ألم السرة أثناء الحمل

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد