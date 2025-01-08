هانز فليك يعلق على قرار المحكمة الرياضية الإسبانية بالسماح لبرشلونة بتسجيل أولمو وفيكتور

علق هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، على قرار المحكمة الرياضية الذي قضى بالسماح بتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في صفوف الفريق بشكل احترازي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مثالي ويمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل المواجهة المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن موافقة المحكمة الرياضية على تسجيل اللاعبين أزاحت عبئًا كبيرًا عن الفريق، وأكد أن اللاعبين سعداء للغاية بهذا القرار، الذي يتيح لهما فرصة المشاركة رسميًا في البطولة، ما يمنح برشلونة قوة إضافية على أرضية الملعب.

وأضاف المدرب الألماني أنه تلقى نبأ قرار المحكمة أثناء تواجده مع الفريق في الحافلة في طريقهم إلى الاستاد، موضحًا أنه لم يتردد لحظة في إبلاغ اللاعبين بهذا الخبر السار، واصفًا ردة فعلهم بالإيجابية للغاية، حيث انتشر شعور بالسعادة والحماس بين أفراد الفريق.

وأوضح فليك أن الفترة الماضية كانت صعبة على اللاعبين والجهاز الفني، نظرًا للتأخر في تسجيل أولمو وباو فيكتور، وهو ما أثر على استعدادهما النفسي والبدني، مشيرًا إلى أن الفريق كان يترقب هذا القرار بفارغ الصبر.

وأكد فليك أن هذا القرار يمثل حافزًا إضافيًا للفريق لدخول المباراة بروح قتالية عالية، حيث يسعى برشلونة للوصول إلى نهائي السوبر والتتويج بأول ألقابه هذا الموسم تحت قيادته.

وأشار المدرب إلى أن تسجيل اللاعبين لم يقتصر فقط على تعزيز الخيارات الفنية للفريق، بل رفع من معنويات الجميع داخل النادي، خاصة في ظل الضغوط التي تعرض لها برشلونة في الأسابيع الأخيرة على المستوى المحلي.

وختم فليك تصريحاته قائلاً: "إنه لأمر رائع أن نبدأ هذه المرحلة من الموسم بمثل هذه الأخبار السعيدة. نحن جميعًا متحمسون ومستعدون لبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".