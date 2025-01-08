وداعًا الثانوية العامة.. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل نظام البكالوريا.. وتوجه لتخفيف الضغط على الطالب وأسرته

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الرسائل للمصريين أبرزها نظام البكالوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

نهاية نظام الثانوية العامة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة لتخفيف الضغط على الأسرة المصرية، موضحًا أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة ستشمل اختيار الطالب للمواد الدراسية بناء على رغباته في التخصص الجامعي، والمنظومة الجديدة للثانوية العامة ستضمن للطالب اختيار المواد الدراسية حسب قدراته واستيعابه.

ولفت مدبولى إلى أن الحكومة ستحيل المنظومة الجديدة للثانوية العامة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع تصورًا شاملًا بشأنها قبل طرحها للحوار المجتمعي.

الأُسر مضغوطة نفسيًا

الثانوية العامة في مصر

وأكد ارئيس مجلس الوزراء، أن كل عام هناك ملايين الأسر التي يدخل أبناؤها مرحلة الثانوية العامة، وهناك نظم أخرى يطبقها العالم جنبت الأسر والطلبة الضغط النفسي الرهيب بسبب الثانوية العامة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء "ما ناقشناه اليوم فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم لكيفية التخفيف من الضغط على الأسر المصرية والطلاب في الثانوية العامة، ونتعلم من النظم الأخرى التي يتم تطبيقها في العالم"، متابعًا: "ونحتاج أن يحصل الطالب على عدد معين من المواد وليس عدد مبالغ فيه، وهذه المواد بناء على التخصص الذي يرغب فيه الطالب الالتحاق بالجامعة التي يرغب بها".

نظام المدارس الخاصة والدولية

وأوضح رئيس الحكومة: “إحنا عايزين نطبق النظم المتواجدة في المدارس الخاصة والدولية على طلابنا لتخفيف العبء والضغط النفسي على الأسر والطلاب”.

واختتم مدبولي: "من الممكن إن الامتحانات يتم إجراؤها على مدار مرتين في العام وليس مرة واحدة"، وإحنا بنتكلم عن منظومة تخفف من الأعباء على الطلاب والأسر فيما يتعلق بالثانوية العامة".

شهادة البكالوريا

ومن جانبه، استعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

وعن هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي).

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.

مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.

درجات المواد بالنظام الجديد

وفيما يتعلق بحساب المجموع في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.



في بديل الثانوية العامة (شهادة البكالوريا المصرية)، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هامة في اتاحة المحاولات المتعددة، حيث تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.