تقسيم المواد على عامين ومحاولات متعددة للامتحان في بديل الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مفاجآة سارة في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يقوم بديل الثانوية العامة على التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، تتاح فيها الامتحانات بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، يكون دخول الامتحان للمرة الأولي مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان

درجات المواد في بديل الثانوية العامة ( شهادة البكالوريا المصرية )

وفيما يتعلق بحساب المجموع في بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه من العام المقبل تحت مسمى شهادة البكالوريا المصرية ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.



محاولات متعددة في بديل الثانوية العامة ( شهادة البكالوريا المصرية )



في بديل الثانوية العامة ( شهادة البكالوريا المصرية ) ، كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هامة في اتاحة المحاولات المتعددة ، حيث تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

بديل الثانوية العامة

جدير بالذكر أن نظام شهادة البكالوريا المصرية " هو بديل الثانوية العامة" ، والمقرر تطبيق بديل الثانوية العامة على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

- يعتمد بديل الثانوية العامة على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية