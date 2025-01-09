ضبط رنجة وجبنة فاسدة.. محافظ الغربية: سنضرب بيد من حديد لضمان صحة المواطنين

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بالحملات الموسعة التي قامت بها هيئة سلامة الغذاء والتي استهدفت الأسواق والمحال التجارية لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة.

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها محافظة الغربية للحفاظ على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت طنًا من العسل الأسود الفاسد، وثلاثة أطنان من المخللات التي تحتوي على أعفان، بالإضافة إلى 500 كيلوغرام من الجبنة منتهية الصلاحية، وطن من الرنجة الفاسدة، و500 كيلوغرام من الزيت والشطة غير المطابقة للمواصفات.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تهديد لصحة المواطنين، مؤكداً أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ بحق المخالفين.

كما أشار إلى أن هذه الحملات ستستمر على مدار العام في جميع المراكز، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منتجات مشكوك في صلاحيتها لضمان سلامة الجميع.