أحمد موسى: أتمنى أن يفتتح الرئيس السيسي معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل استعدادات وزارة الثقافة لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «أتمنى أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته هذا العام».

وتابع الإعلامي أحمد موسى: افتتاح الرئيس السيسي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؛ سيكون رسالة قوية ومهمة جدًا إلى العالم أجمع.

وأشار أحمد موسى إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم فعاليات وندوات متنوعة هذا العام، حيث يحظى المعرض بمتابعة كبيرة من العالم أجمع الملهم بالثقافة والحضارة والتاريخ المصري.