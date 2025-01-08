أحمد موسى يدعو الرئيس السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

دعا الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، معتبرًا أن ذلك سيكون رسالة قوية للعالم عن دعم مصر للثقافة والفنون.

فعاليات مميزة في معرض الكتاب

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن المعرض يشهد هذا العام العديد من الفعاليات والندوات الثقافية المتنوعة، التي تجذب جمهورًا واسعًا من عشاق الكتب والثقافة.

نشاطات رئاسية مكثفة

كما تطرق موسى إلى النشاطات الرئاسية الأخرى، موضحًا أن الرئيس السيسي يستقبل خلال الفترة المقبلة نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، بالإضافة إلى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول شرق المتوسط.

رسالة مصرية ثقافية ودبلوماسية

اختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية حضور الرئيس السيسي في الفعاليات الكبرى مثل معرض الكتاب، ليؤكد دور مصر كمنارة للثقافة والتعاون الدولي.