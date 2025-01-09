قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آيات الشفاء من السحر والحسد.. اجعلها جزءا من حياتك اليومية
موعد صرف معاش "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025
أعمال مستحبة قبل الفجر في شهر رجب.. عبادة مباركة وزاد للروح
وزير الدفاع الإسرائيلي: الضفة الغربية "على شفا الحرب"
هل عانى أحمد رفعت من متلازمة القلب المكسور قبل وفاته.. طبيبه يجيب
سوريا.. سقوط 12 مدنيا برصاص مسلحين في ريف حمص
بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف
دعاء قبل الفجر للرزق والتيسير.. اغتنم الفرصة وردده قبل الأذان
عيار 21 يسجل 3750 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب
سموتريتش: إسرائيل تستعد لـ تغيير جذري في طريقة إدارة الحرب بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مستشار سابق: الانتقال السياسي الآمن داخل سوريا ضمان للمصالح الأوروبية

سوريا
سوريا
×

قالت كاميلا زاريتشتا مستشار سابق بالاتحاد الأوروبي، إنّ الانتقال السياسي الآمن داخل سوريا ضمان للمصالح الأوروبية، مشددةً على ضرورة اتخاذ الخطوات والمواقف الجادة تجاه الإدارة الجديدة في سوريا.

وأضافت زاريتشتا"، في لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن نضع الأمن الأوروبي في الحسبان، ومن ثم، يتعين ضمان الانتقال السياسي الآمن لتهيئة الظروف لتعزيز الموقف الأمني، وهذا يجب أن يشمل بعض الموضوعات امتعلقة بروسيا".

انتهاج الأساليب المتوازنة

وتابعت: "لا يمكن إلا أن ننظر إلى المصالح بأكملها مع تحقيق التوازن وانتهاج الأساليب المتوازنة، فبعض الدول تناصر بعض الأفكار، وبالتالي، فإن الحاجة تبرز إلى الانخراط مع الجميع كما تفعل الإدارة السورية الجديدة، ويجب أن يكون هناك إطار للانتقال السياسي الآمن داخل سوريا".

وأردفت: "بالطبع، أثرت العقوبات على سوريا، واستمرارها ربما يُقوض مستقبلها، والتحولات الكبيرة تتطلب بعض الشروط الأمنية، ولا بد أن تكون تكون هناك سرديات صريحة، ولكن، من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المصالح الأوروبية أن تضمن الانتقال الآمن للسلطة، وأن تنخرط كل الطوائف السورية في الحكومة وضمان الحفاظ على حقوق الجميع".

سوريا اخبار التوك شو صدى البلد أوضاع سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة تخفف أعباء المواطنين

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة على الهواء

المخرج عمر زهران

المجوهرات مش بتاعة شاليمار.. مفاجأة في قضية المخرج عمر زهران

الطقس في مصر

الطقس غدا| أمطار غزيرة تضرب مناطق بالبلاد وتحذيرات من الشبورة

وزير التربية والتعليم

مفيش عربي ولا إنجليزي| مفاجأة في عدد مواد 3 ثانوي بنظام البكالوريا المصرية

وزير التربية والتعليم

مفيش "علمي وأدبي".. مسميات جديدة للمواد التخصصية في بديل الثانوية العامة

مصطفى مدبولي

مدبولي: اتخذنا قرارا بتعيين 72 ألف معلم هذا العام بالتنسيق مع وزير التعليم

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

حنان ترك تثير الجدل بزفاف أول فرحتها.. معلومات عن العريس وعروسه

ترشيحاتنا

ضغط الدم

ساعة جديدة لرصد ضغط الدم بدقة.. تفاصيل

شاشة MicroLED مصممة للساعات الذكية

أول ساعة ذكية بشاشة سطوعها 4000 شمعة من سامسونج

بي واي دي ATTO 2 الجديدة

شاهد| بي واي دي ATTO 2 الكروس أوفر

بالصور

يكشف نظر.. محمد رمضان يخرج عن صمته بعد شائعات سقوطه من المسرح

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

بعد جدل «أول فرحتي».. حنان ترك تظهر مع ابنها الأكبر يوسف

حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها
حنان ترك وابنها

بعد إنقاص وزنها.. رحاب الجمل تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

رحاب الجمل
رحاب الجمل
رحاب الجمل

وائل الإبراشي صوت الإعلام الحر.. قصة نضال الإعلامي الكبير ضد الفساد والإرهاب

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

فيديو

إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور تضرب البشر لأول مرة في أمريكا.. مدى انتشاره وخطورته

المتهمين

القبض على أصحاب فيديو القطة بالغربية

واقعة شقة مصر الجديدة

فيديو يكشف أسرار مأساة شقة مصر الجديدة: قصة غامضة تهز المنطقة

سحر حمدي

خطأ طبي جسيم يعرض فنانة شهيرة للموت | تفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري - أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إلى شركاء الوطن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

المزيد