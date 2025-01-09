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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الحق قدم.. استمرار حجز شقق الإسكان| آخر موعد للتقديم

شقق الإسكان
شقق الإسكان
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يسعى الكثير من المواطنين إلى حجز وحدة سكنية بأقساط مريحة، وعليه توفر الحكومة شقق الإسكان ضمن إعلان “سكن لكل المصريين 5”، حيث يمكن للمواطن دفع جدية ججز 20 ألف جنيه للمحافظات، ومقدم جدية حجز يصل لـ 30 ألف جنيه فى المدن الجديدة.

ويستمر حجز شقق سكن لكل المصريين 5 إلكترونيا لـ المواطنين حتى 15 يناير لمن قام بشراء كراسة الشروط ودفع مقدم جدية الحجز قبل 31 ديسمبر،  حيث طرح صندوق الإسكان الاجتماعي لـ 78730 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 75 مترًا إلى 90 مترًا مربعا.

خطوات حجز شقق الإسكان إلكترونيا 

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع wwww.shmff.gov.eg

- يقوم العميل بملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار وايصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة، حيث سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

- يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع الإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية وبيانات العمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج الزوجة - إن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في المشروع بالمركز / المدينة التي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات والمدن المطروحة بكراسة الشروط طبقاً للرغبة المحررة باستمارة الحجز وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB في ملف واحد.

- بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: تم إرسال طلبكم بنجاح".

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

إجراءات استكمال حجز شقق الإسكان 

في حالة انطباق الشروط على المتقدم صاحب الطلب، وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق يشترط ما يلي:

- قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

- استكمال باقي مقدم حجز الوحدة السكنية في ضوء الشروط والمحددات، حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدمات من نسبة 20% كحد أدنى لمنخفضي ومتوسطي الدخل من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% سنوياً للعملاء منخفضي الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل وبفائدة 12% للعملاء متوسطي الدخل لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل بحد أقصى 20 عاماً لكل من والائتماني وانطباق الشروط على صاحب الطلب وقبل التعاقد على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري. 

- سعر بيع الوحدة السكنية يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يحدد حسب مستوي الدخل لصاحب الطلب وحسب سعر الوحدة السكنية، ويكون ذلك للعملاء من منخفضي الدخل فقط، ويتم خصم قيمته من سعر بيع الوحدة، والذي لا يشمل الدعم غير المباشر.

- يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجرءات صرف القرض ومنح التمويل.

- فيما يخص الوحدات تسليم خلال 36 شهرا: يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، بحيث يتم استكمال باقي مقدم جدية الحجز ليصل إلى 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، و يبدأ سداد الدفعة الأولى بعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة التقديم.

حالات إيقاف التعامل على الطلب

- في حالة تجاوز عدد مرات إعادة الاستعلام الميداني برسوم لمرتين في حالة تجاوز عدد مرات التظلمات من تقارير الاستعلام بدون رسوم لمرتين في حالة تجاوز عدد مرات التحويل بين جهات التمويل لمرتين.

- يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد.

- يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط من الشروط / البنود الواردة بالإعلان و/ أو كراسة الشروط.

- يتم إلغاء التخصيص في حالة عدم شغل الوحدة السكنية المخصصة بعد مضي عام من تاريخ استلام الوحدة، بدون تقديم إثبات بوجود سبب قهرى لذلك .

- في حالة عدم استلام العقد الثلاثي الخاص بالوحدة السكنية: يحدد مدة عام للتعامل على ملفات العملاء الحاجزين بإعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي / سكن لكل المصريين، يتم احتسابها من تاريخ إرسال الملفات القائمة الطلبات المرفوضة، وذلك كحد أقصى متاح أمام العميل لإنهاء إجراءات إعادة الاستعلام أو التظلم أفي حالة الحاجة لذلك وغيرها من إجراءات التمويل والتعاقد واستلام العقد على أن يشترط عند تطبيق تلك المدة توافر الوحدات وجاهزيتها للتسليم، ويكون العميل مسئول مسئولية كاملة في حالة تجاوز الملف مدة العام بقائمة الطلبات المرفوضة دون اتخاذ أي إجراء لإعادة التعامل من جانبه حيث سيتم وقف التعامل على الملف وإلغاء التخصيص.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان 

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

- إرفاق ايصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة للمستندات التالية بصيغة PDF بحد أقصى 2MB لتحميلها على الموقع بملف واحد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة. 

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استشنائي أو خلافه - امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة الزوج والزوجة.

- بالنسبة للقطاع الخاص تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري وموضحا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل. 

مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم. 

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية. مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهرا.

-  بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات. 

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

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