طبيب نفسي: ظهور مستشفيات الأمراض العقلية غير نظرة المجتمع للطب النفسي.. فيديو

تحدث الدكتور أيمن العزوني، استشاري المخ والأعصاب والطب النفسي، عن الطب النفسي بين الماضي والحاضر.

قال “العزوني” في حواره مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية صدى البلد، إن في السنوات الأخيرة اختلفت النظرة للطب النفسي تماماً لافتاً “حتى الطبيب النفسي اتغير عن زمان”.

تابع أيمن العزوني، “ لو رجعنا 70 سنة للوراء، كان أول انطباع للمريض النفسي أو العقلي بأن ملموس من أرواح شريرة أو مسحور”.

وأشار الطبيب النفسي، إلى أنه كان يتعرض لضرب مبرح بحجة إخراج الأرواح الشريرة من جسده علاوة علي حبسه في غرفة منعزلة.

واستكمل : لما بدأت مستشفيات الأمراض العقلية وظهور أطباء بارعين في المجال النفسي حينها بدأت الناس يترددوا على تلك المستشفيات.