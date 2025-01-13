قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
وزير الصحة: استخدام حقن التخسيس أصبح موضة يلجأ إليها الكثيرون دون وعي
الاحتلال يواصل الإبادة.. 19 شهيدًا بغزة في 24 ساعة
إذاعة جيش الاحتلال: مباحثات صفقة تبادل الأسرى تتضمن فجوات صغيرة تخص هوية المحتجزين
شكاوى من صعوبة الأسئلة في ثالث أيام امتحانات نصف العام بالمدارس
إذن قضائي حال وجود تحقيق..رئيس النواب يوضح ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل (فيديو)
توطين صناعة الدواء.. توجيهات رئاسية مستمرة وجهود حكومية متواصلة| فيديو
اتحاد أمهات مصر يستطلع رأي الأهالي حول البكالوريا المصرية.. و76% يؤيدون
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 يناير
الداخلية تحارب أباطرة السلاح والكيف.. تطهير البؤر الخطرة بالمحافظات وضبط مخدرات بالملايين
بعد أزمة طائرة أنجولا.. بعثة بيراميدز تصل القاهرة
هل يجوز تكرار العمرة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب ينتصر لحق الدفاع ويرفض مقترحا باستجواب المتهم في غير حضور المحامي

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
×

رفض مجلس النواب مقترح بإضافة عبارة تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام ، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع. 

وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة ١٠٤ كما اقرتها اللجنة المشتركة. رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، مؤكدا ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها .

وأشار إلى أن النقابة لديها ٤٠٠ ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين ، مؤكدا ايضا ان النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين ، مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

 وتنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على (لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. 

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. 

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية). 

مجلس النواب النيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المنتدب المحامى الموكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب وكولر

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة| موكوينا يرحب بتدريب الأهلي.. وصفقتان في الميركاتو الشتوي

أسعار الدواجن

بعد وصولها لـ100 جنيه.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 13-1-2025

أصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر فبراير.. وقرار عاجل من التأمينات الاجتماعية

زيزو

والده غضبان.. أزمة جديدة بين زيزو ومسئولي الزمالك

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

عيار 21 وصل كام؟.. سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يناير 2025

أكرم توفيق

تفاصيل مكالمة الخطيب لـ أكرم توفيق في أبيدجان

تريزيجيه

خبير لوائح يعلن عن خبر محزن لجماهير الأهلي بشأن تريزيجيه

الغندور

تطورات جديدة في انضمام إيفرتون للأهلي

ترشيحاتنا

كلية طب الأسنان

بحضور مفتي الجمهورية.. أسنان بنين الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي الأول برعاية الإمام الأكبر

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة

الجامع الأزهر يناقش أحكام الطهارة بلغة الإشارة لذوي الهمم

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يرد على المشككين في تدوين السيرة النبوية بـ إصدار جديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن يوميا؟

اللبن
اللبن
اللبن

أبرزها الالتهاب المزمن.. العلاقة بين جرثومة المعدة والسرطان

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

مركونة من 30 سنة.. شاهد إعادة إحياء سيارة BMW E30

سيارة BMW
سيارة BMW
سيارة BMW

تكات المطاعم .. طريقة عمل الفول الإسكندراني

الفول
الفول
الفول

فيديو

المتهم

ضبط قائد جرار ألقى مخلفات الصرف الصحى بمجرى مائى بالشرقية

رضا حامد

رجلك و القبر … رضا حامد يكشف قصة اختفائه عن الساحة الفنية

سميرة سعيد وابنها

شادي النابلسي.. أعظم إنجاز في حياة سميرة سعيد وقصة انفصالها عن والده

نادي بيراميدز

هبوط اضطراري .. إيه اللي حصل لطائرة بيراميدز في أنجولا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الافتتاح الذي ينتظره العالم

المزيد