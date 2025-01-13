سيراميكا يمنح فخرى لاكاى 48 ساعة راحة بعد إصابته أمام الطلائع

منح الجهاز الطبى لفريق سيراميكا كليوباترا الجنوب أفريقى فخرى لاكاى مهاجم الفريق راحة 48 ساعة من المران، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى إطار دور الـ16 من كأس مصر.

واشتكى فخرى لاكاى من إصابة بكدمة قوية تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش التى انتهت بفوز سيراميكا بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى nile، ليحتل صدارة ترتيب الدورى بالتساوى مع الأهلى الذى تتبقى له مباراة أمام الجونة الأربعاء المقبل.

وقرر الجهاز الطبى منح فخرى لاكاى راحة 48 ساعة من التدريبات للتعافى من هذه الكدمة، على أن يعود للمران يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة الطلائع الجمعة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث تأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 بعدما فاز على فريق لافيينا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل طلائع الجيش بصعوبة لهذا الدور بعد الفوز على الأوليمبى بركلات الترجيح 4 /2 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بهدفين لمثلهما.