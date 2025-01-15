قدمت الشيف سالى فؤاد ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل مكرونة الجبن بالليمون مع الدجاج بالزبدة و الثوم.

المكونات..

للدجاج

• 2 صدر دجاجة منزوعة الجلد والعظم، قطع متوسطه

• ملح وفلفل حسب الرغبة

• ½ ملعقة صغيرة بابريكا

• ½ ملعقة صغيرة زعتر مجفف

• ½ ملعقة صغيرة توابل دجاج

• 3 ملاعق كبيرة زبدة، مقسمة

• 3 فصوص ثوم، مفرومة

• قشر وعصير ليمونة واحدة

• بقدونس طازج مفروم للتزيين

لعمل المكرونة..

• ٣٥٠ جرام مكرونة

• ملعقة كبيرة زبدة

• ¾ كوب جبن بارميزان مبشور(يمكنك اختيار نوع جبن اخر)

• ½ كوب كريمة طهى

• ملح وفلفل حسب الرغبة

• ½ ملعقة صغيرة ثوم بودرة

• بقدونس طازج مفروم للتزيين



طريقة التحضير..

ابدأى بتتبيل الدجاج بالملح والفلفل والبابريكا والزعتر و توابل الدجاج

ـ في مقلاة كبيرة، سخني ملعقتين كبيرتين من الزبدة على نار متوسطة. أضيفي الدجاج واطهيه لمدة خمس دقائق مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح ذهبي اللون وينضج تمامًا.

ـ بمجرد أن ينضج الدجاج، أضيفي الثوم المفروم وقشر الليمون وقليل من عصير الليمون الطازج. قلبي كل شيء معًا واتركيه ينضج لمدة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين حتى تتشرب الدجاج كل هذه النكهات ، ارفعيه عن النار واتركيه جانبًا.

ـ بينما يرتاح الدجاج، اطهي المعكرونه ¾ تسوية مع الاحتفاظ بحوالي ¼ كوب من ماء المكرونة قبل تصفية الباقي.

ـ في نفس المقلاة، ذوبي ملعقتين كبيرتين من الزبدة على نار متوسطة. أضيفي الكريمة و الثوم باودر وماء المكرونه ، واتركي المزيج يمتزج . اضيفى جبن البارميزان ببطء حتى تصبح الصلصة كريمية وسميكة. تبليها بقليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.

ـ أضيفي المكرونة إلى المقلاة، وقلبي كل شيء حتى تُغطى المكرونة جيدًا بصلصة البارميزان الكريمية.

ـ قدمي المكرونة في أطباق، وغطيها بالدجاج ، وزينيها برش البقدونس الطازج وبعض البارميزان الإضافي.