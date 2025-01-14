جنايات الإرهاب: مد أجل الحكم على 4 متهمين في قضية داعش كرداسة

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر، مد أجل الحكم على 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«داعش كرداسة» لجلسة 8 فبراير.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.