حالة الطقس.. احذر هذه الظاهرة الأيام القادمة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود الطقس من غدا الأربعاء إلى الأثنين 20 يناير ،شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على شمال الصعيد ، فيما يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد ، أن طقس غدا الأربعاء سيشهد شبورة مائية كثيفة صباحا، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .



يشهد الطقس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ، تكون رعدية أحيانا.



فيما أفادت هيئة الأرصاد، أن الطقس من الجمعة 17 يناير الي الاثنين 20 يناير سيشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



فيما تشهد القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد نشاط رياح على فترات متقطعة.

نصائح للسائقين

لتفادي الحوادث الناتجة عن الشبورة المائية، قدمت الهيئة عدة إرشادات لقائدي المركبات:

ترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

تقليل السرعة على الطرق.

فتح النوافذ قليلاً لتجنب تكاثف بخار الماء.

التوقف تماماً عن القيادة عند انعدام الرؤية.

ركن السيارة في مكان آمن بعيداً عن الطريق الرئيسي.

