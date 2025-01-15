عبدالله غراب: حزب الجبهة يضم مجموعة يعرفون مشاكل البلاد ويملكون خبرات عملية |فيديو

أكد عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن حزب الجبهة يضم مجموعة تملك خبرات عملية وكلهم يعرفون مشاكل البلاد ولديهم مقترحات جيدة للتعامل مع هذه الأمور.

وأضاف عبدالله غراب، في حوار مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، أنه لابد من حل مشاكل المستثمر في مصر وهناك شيء ناقص في هذا الأمر، متابعا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود فترة في منتهى الصعوبة، ونعيد تكوين دولة واجهت تغيرات كثيرة تهد أي دولة.

وتابع عبدالله غراب وزير البترول الأسبق، أن الدولة المصرية لديها رغبة كبيرة لجذب الاستثمارات إليها.