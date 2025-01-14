دفاع علي غزال لاعب منتخب مصر السابق يكشف عن مفاجأة بشأن موكله.. تفاصيل

قال دفاع علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، إن موكله مثل أمام المحكمة يوم 12 نوفمبر الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده.

وأضاف دفاع علي غزال، في تصريحات صحفية، أن اللاعب السابق عانى خلال الأيام الماضية من المشقة والمعاناة، عاش بين تخبط جمهوره ومحبيه، ما بين مشكك ومؤيد، تبعًا لما وصلهم من معلومات مغلوطة أو صحيحة هذه الفترة كانت الأصعب في حياة علي غزال، ولكنه ظل متمسكًا بالثقة في براءته وعدالة مطلبه فهو مجني عليه مثلهم، منتظرًا اللحظة التي يقول فيها القضاء كلمته وينصفه أمام الجميع.

وأضاف أن المستندات الرسمية التي تم تقديمها للمحكمة تثبت بشكل قاطع أن موكله خرج من الشركة محل اتهام الواقعة، قبل واقعة النصب بأكثر من 6 أشهر، وهو ما يجعل اتهامه باطلًا من الأساس.

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة معارضة لاعب كرة القدم علي غزال، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد الأربعاء المقبل 15 يناير.

لاعب منتخب مصر السابق جاءت أقواله أمام النيابة العامة في القاهرة الجديدة كالآتي :

س : ما اسمك

ج.. اسمي على أحمد على محمد محمد لاعب كرة قدم سابق

س : ما سبب تواجدك في سراى النيابة اليوم؟

ج: انا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك في ما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة وان تلك الشيكات ليست صادرة عنى للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وانا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لى علاقة.

س : هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين .

ج: أيوه انا اعرفهم لأنهم موظفون في الشركة التي كنت اعمل بها ولكني ليس لي علاقه بالتعامل معهم.

وكشفت حيثيات محكمة جنح القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد صدور حكم ضده بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وأكدت الحيثيات، أن أحد الاشخاص حرر دعوى قضائية ضد لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بالنصب والاحتيال عليه.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت لدى المحكمة بأدلة الإثبات بأوراق الدعوى، ثبوت التهمة في حق المتهم، واستقام الدليل على صحتها ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك.

وأشارت الحيثيات، إلى أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم في البنك ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد والمعاقب عليها في المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 وذلك على النحو الوارد بالمنطوق.

تقدم محامي اللاعب علي غزال، نجم منتخب مصر السابق، بمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.

وقال، محامي المجني عليهم، إنه كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا.

أضاف، أن علي غزال، استولى على أموالهم وتم تحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على اللاعب علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بنطاق القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

القبض على اللاعب علي غزال في القاهرة الجديدة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجرت تحريات موسعة للوقوف على حقيقة اتهام لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من شخص في القاهرة الجديدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع أفاد بورود بلاغا من شخص أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد علي غزال لاعب المنتخب وشخص آخر قاموا بالاستيلاء على مبلغ 7 مليون جنيه منه، بغرض الاستثمار في شركة استيراد وتصدير مقابل الحصول على أرباح لكنهم لم يلتزما بالسداد.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات وإجراء التحريات اللازمة وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

من هو علي غزال؟

علي غزال هو لاعب كرة قدم سابق بدأ حياته الكروية عام 2007 في نادي السكة الحديد، ومن ثم لعب في وادي دجلة، وانتقل إلى الدوري البرتغالي، حيث لعب في نادي ناسيونال ماديرا ونادي فييرينسي، ولعب في الدوري الكندي مع نادي وفانكوفر وايتكابس، لينتقل بعدها إلى الدوري الصيني عام 2017 من خلال اللعب في نادي جويزهو زيتشينغ.

ويذكر أنه تعاقد مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة وهو نادي “رع” للعمل به كمدير فني.

كما أنه شارك مع منتخب الشباب المصري في العديد من المباريات، لكنه لم يشارك معه في بطولات رسمية، فضلًا عن أنه كان ضمن قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.