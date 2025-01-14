تفاصيل أحدث تأمين ديجيتال للمعاش.. خدمات

أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة الحكومية اليوم خلال مؤتمر صحفى عن إطلاق منتجها الجديد الذي يمثل خطوة متقدمة في تقديم حلول مبتكرة للتأمين والمعاش التكميلي.



يهدف هذا المنتج إلى تلبية احتياجات الأفراد في التخطيط المالي المسبق، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتبسيط العملية وزيادة الوصول للعملاء.



يمتاز "معاش بكره الديجيتال" بسهولة إجراءات التعاقد عبر منصات رقمية متقدمة، مما يتيح للعملاء الاشتراك وإدارة وثائقهم دون الحاجة لإجراءات طبية، مع إصدار لحظي للوثائق. كما يوفر البرنامج خيارات سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء، حيث يمكن دفع الأقساط إلكترونيًا.



تعزز الشفافية الكاملة للمنتج الثقة بين العملاء والشركة، إذ تتم عملية احتساب الأسعار وإصدار الوثائق بشكل رقمي كامل. يسعى هذا المنتج إلى ضمان دخل ثابت ومستدام بعد التقاعد، مما يمنح العملاء راحة البال.



تتعاون الشركة مع البنك الأهلي المصري لتسويق "معاش بكره الديجيتال"، مما يعكس التزامها بالتحول الرقمي وزيادة الشمول المالي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، أن المنتج يعكس رؤية الشركة نحو مستقبل يعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها، سواء داخل مصر أو للمصريين المقيمين بالخارج.



وقال هذا المنتج يمثل خطوة نحو تعزيز التخطيط المالي طويل الأجل وتحقيق الأمان المالي للأفراد.