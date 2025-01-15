مستشار الأمن القومي الأمريكي: ضعف إيران «مصدر قلق»

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان مساء الثلاثاء، إن ضعف إيران "مصدر قلق".

وأكد سوليفان أن إيران في أضعف مراحلها منذ قيام الجمهورية في عام 1979، موضحا تعليقه، بالقول إن هذا "الضعف" قد يدفعها إلى إعادة التفكير في موقفها من الأسلحة النووية، على حد قوله.

وأجرت إيران، الأحد الماضي تدريبات عسكرية بالقرب من منشآت نووية في غرب ووسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف سوليفان: "نحن بحاجة إلى مناقشة مستقبل وفعالية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان".

وتابع: "نأمل في إتمام اتفاق رهائن غزة هذا الأسبوع".