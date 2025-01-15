طرح برومو The Alto Knights لـ روبرت دي نيرو وهذا موعد عرضه

يستعد صناع فيلم The Alto Knights ، من بطولة روبرت دي نيرو الي طرحه فى السينمات يوم 21 مارس المقبل .

فيلم The Alto Knights من إخراج باري ليفينسون وتأليف نيكولاس بيليجي، ويمثل عودة روبرت دي نيرو إلى عالم الجريمة المنظمة ، وقد طرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص به علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تدور أحداث الفيلم في نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، ويروي قصة صداقتهما الوثيقة، والتي تتفكك بسبب الغيرة والخيانة. يؤدي هذا في النهاية إلى اللحظة السيئة السمعة في عام 1957 عندما أمر جينوفيز بضرب كوستيلو، وهو حدث محوري في تاريخ المافيا.

فيلم The Alto Knights من بطولة روبرت دي نيرو ديبرا ميسينج، وكوزمو جارفيس، وكاثرين ناردوتشي.

وكان قد كشف الممثل والمخرج والمنتج العالمي الشهير الحائز على “أوسكا” روبرت دي نيرو Robert De Niro أنه رزق بابنه السابع في عمر الـ 79 عاما دون الكشف عن جنس المولود أو هوية والدته.

خلال مقابلة مع "إي تي كندا"، صحح الفنان الأمريكي جملة أدلت بها محاورته تضمنت إشارة إلى أبنائه الستة، معلقا بأن عدد الأبناء أصبح "سبعة في الواقع"، وفقا لما ذكرته عدة وسائل إعلامية أجنبية.







