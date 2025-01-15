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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر مرافعة دفاع اللاعب علي غزال في قضية اتهام موكله بالنصب

علي غزال- لاعب منتخب مصر
علي غزال- لاعب منتخب مصر
رامى المهدي
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استمعت محكمة جنح التجمع، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع على غزال لاعب منتخب مصر السابق، على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

وطلب دفاع  علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، أمام محكمة الجنح، ببراءة موكله في القضية المنسوبة إليه.

ودفع، دفاع  علي غزال لاعب منتخب مصر السابق،  أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة، موضحا، أن موكله خرج رسميًا من الشركة محل الدعوى بموجب عقد موثق ومسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، وهو ما يؤكد أن موكلي لم يكن له أي علاقة بالشركة وقت الوقائع موضوع الدعوى التي بدأت بعدها بأكثر من ستة أشهر.

ودفع أيضاً، بانتفاء أركان جريمة النصب، حيث أن الركن المادي لجريمة النصب غير متوافر، مؤكدا، أن اللاعب علي غزال لم يقم بأي فعل مادي أو استخدام طرق احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليهم لأموالهم، كما أن أوراق الدعوى خلت تمامًا من أي دليل يربط بين موكلي والواقعة محل الاتهام.”

وعن بطلان تحريات المباحث لعدم جديتها، أكد أمام المحكمة، أن التحريات التي بُنيت عليها القضية كانت مكتبية ومرسلة.

وعن استلام موكلي أي أموال أو توقيع شيكات، أوضح محامي اللاعب علي غزال، أن أقوال المجني عليهم أنفسهم تؤكد أن الأموال تم تسليمها إلى المتهم الأول، وأن الشيكات موضوع القضية صدرت من المتهم الأول فقط، مما ينفي أي صلة لموكلي بالوقائع.

وتغيب اللاعب علي غزال عن حضور جلسة المعارضة المقدمة لمحكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، على الأحكام الصادرة ضده، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون رصيد.

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