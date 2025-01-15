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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تعلن إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق

كروكي التفاصيل لاعادة التخطيط بالاسكندرية
كروكي التفاصيل لاعادة التخطيط بالاسكندرية
أحمد بسيوني
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن قيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأحياء المختصة بإعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدينة الإسكندرية، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على إعلان عدد 8 مناطق كمناطق إعادة تخطيط وتشمل مناطق (قبلي طريق مصطفى كامل_ خورشيد وتوابعها_ قبلي وبحري الطريق الزراعي_ جانيوتي_ الحضرة الجديدة) والموضحة بالكروكي المرفق.

وبناء عليه، نبهت المحافظة على كافة المواطنين المتعاملين بمحررات رسمية مع الدولة تشمل: (العقد المثبت للملكية "العقد المشهر" _ بيان بالموقع و إحداثياته معتمدة من المساحة بصيغة UTM "نظام مركيتور المستعرض العالمي" _ الرخص إن وجدت _ شهادة مشتملات إن وجدت وأي مستندات رسمية أخرى)، بالتقدم للحي المختص الواقع في نطاقه الموقع رسميا عن طريق المركز التكنولوجي بالحي بالمستندات المشار إليها، وذلك وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية و ذلك في مدي أقصاها شهر من تاريخه.

علماً بأن تلك الخطوة مهمة حيث أن محافظة الإسكندرية تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحتراما له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية المخططات التفصيلية أحياء الاسكندرية إعادة التخطيط

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