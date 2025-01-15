قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العرض على الرئيس السيسي.. مدبولي يستعرض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف الكبير
منتخب مصر يتقدم على الأرجنتين بالشوط الأول21 –11ببطولة العالم لكرة اليد
مصدر مطلع: مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة
8 بنود لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. تعرف عليها
بفضل جهود مصر| بث مباشر يرصد فرحة أهالي غزة بوقف إطلاق النار
مصادر للقاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن انسحاب جيش الاحتلال من غزة وفتح المعابر
هيثم شعبان يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الكرخ العراقي
قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
رويترز: المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحابا كاملا للاحتلال
يمتد لعدة أيام.. مصر تستقبل العالم في احتفال تاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير
التحريات تكشف أسباب تصادم 9 سيارات على الدائري الأوسطي بالقاهرة
رويترز: اتفاق حماس وإسرائيل يشمل وقفا لإطلاق النار 6 أسابيع وانسحابا من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير يكشف تفاصيل اعتقال الإرهابي أحمد المنصور في سوريا

إبراهيم ربيع
إبراهيم ربيع
يوسف أيمن
×

كشف الدكتور إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، عن مستجدات واقعة اعتقال الإرهابي الهارب أحمد المنصور في سوريا، موضحًا أن المنصور وجماعته ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يعمل على تجنيد عناصره منذ فترة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أشار ربيع إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية منذ تأسيسه، ولكنه أصبح مشتتًا بعد 30 يونيو، حيث توسع نشاطه في عدد من الدول العربية، محاولًا تشكيل جماعات متفرقة تحت مسميات مختلفة.

وأوضح ربيع أن جماعة الإخوان ليس لديها مشكلة في تسليم أحمد المنصور، معلقًا على الأمر بالقول: “هم يلعبون بفكرة أنه مجرد ‘كارت واتحرق’”.

الإرهابي أحمد المنصور يواجه عقوبة قاسية بسبب أفعالة؟.. تفاصيل
 

أعلن عاطف المنصور والد الإرهابي الهارب في سوريا أحمد المنصور، تبرئه من نجله وأفعاله التي تسئ إلى الدولة المصرية.

الإرهابي أحمد المنصور

في السطور التالية نرصد عقوبة التحريض على الدولة والانضمام لجماعه إرهابية، حيث حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

عقوبة التحريض على الدولة

ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

والد الإرهابي أحمد المنصور يتبرأ منه: البلد خيرها علينا وصرفت على اخوه مليون جنيه ليحصل على الماجستير
 

أعلن عاطف المنصور والد الإرهابي الهارب في سوريا أحمد المنصور؛ تبرئه من نجله وأفعاله التي تسئ إلى الدولة المصرية.

وقال عاطف في مقطع فيديو: « أنا عاطف والد أحمد المنصور الإرهابي المتواجد في سوريا، اللي بينزل فيديوهات تسئ إلى سمعة البلد، وبيقول إني أنا وأمه واخواته محبوسين!».

ونفى عاطف كل هذه الأكاذيب مرددا: « الكلام ده محصلش .. أحمد عايز يعمل نفسه زعيم وانا برئ منه ومن تصرفاته، البلد دي خيرها علينا كلنا».

واستطرد عاطف، : «لو البلد أضطهدتك انت أو حد من أهلك مكنوش صرفوا على أخوك مليون جنيه.. علشان ياخد الماجستير في إيطاليا وانا غضبان عليك ليوم الدين».  

الإخوان سوريا الإرهاب صدى البلد فاتن عبد المعبود أحمد المنصور إبراهيم ربيع الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

محمد صلاح

تركي آل الشيخ يثير التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

الاهلي

رسميا.. الأهلي يحسم أول صفقاته في الانتقالات الجارية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية

الاهلي

بشري سارة لجماهير الأهلي بشان الصفقات الجديدة

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

شبورة

الشبورة تتسبب في إغلاق عدة طرق وكثافات مرورية بالدائري.. تفاصيل

هيدي كرم

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

ترشيحاتنا

هل تعاني من تشنج أصابع اليد.. تعلاف على الاسباب

هل تعاني من تشنج أصابع اليد؟.. تعرف على الأسباب

بدون سكر.. طريقة كيك التمر و الشيكولاتة الصحية

بدون سكر.. طريقة عمل كيك التمر والشيكولاتة الصحية

طريقة عمل مكرونة الجبن بالليمون مع الدجاج بالزبدة و الثوم

طريقة عمل مكرونة الجبن بالليمون مع الدجاج بالزبدة و الثوم

بالصور

رئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار

بحضور وزراء وفنانين وسفراء.. زاهي حواس يحتفل بزفاف نجله

حفل زفاف نجل زاهي حواس
حفل زفاف نجل زاهي حواس
حفل زفاف نجل زاهي حواس

ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوسطي بحلوان إلى 4 وفيات| صور

حادث الاوسطي
حادث الاوسطي
حادث الاوسطي

فيديو

الفنان القدير محمود عبد الغفار

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» على يوتيوب ومنصات الموسيقى

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عينيكم متجيبهومش الأرض …. ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على بعد خطوة للرجوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد