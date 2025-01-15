8 بنود لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. تعرف عليها

نشرت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل والذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر.

وتُعد هذه البنود بمثابة خطوات هامة نحو التهدئة، وتعكس التفاهمات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية. وفيما يلي تفصيل للبنود الأساسية في هذا الاتفاق:

أولاً: انسحاب القوات الإسرائيلية

تم الاتفاق على انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من كافة مناطق قطاع غزة، بما في ذلك محوري نتساريم وفيلادلفيا، حيث سيتم تنفيذ هذا الانسحاب على مراحل لضمان سير الأمور بسلاسة وأمان.

ثانياً: فتح المعابر

فتح معبر رفح بشكل كامل حيث يضمن هذا البند حركة البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سلس ودائم.

وفق بروتوكول إنساني سيتم إدخال 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية يومياً إلى القطاع.

ثالثاً: إغاثة وإيواء المتضررين

إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان لتوفير الإيواء العاجل للمتضررين من العدوان في قطاع غزة.

إعادة تأهيل المستشفيات التي تعرضت لأضرار بسبب الحرب، بالإضافة إلى إدخال فرق طبية وجراحية وتأسيس مشافي ميدانية لتقديم العلاج للمصابين.

رابعاً: الإفراج عن الأسرى

تبادل أسرى: تم الاتفاق على الإفراج عن 1000 أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال دون سن 19 عاماً.

تسليم 33 أسيراً إسرائيلياً بين أحياء وجثامين، على أن يتم استكمال التفاوض في مراحل لاحقة لتسليم بقية الأسرى.

سيتم إطلاق سراح 250 أسيراً من أصل 550 من معتقلي المؤبدات في سجون الاحتلال.

خامساً: عودة النازحين وحرية الحركة

السماح للنازحين بالعودة إلى مناطق سكناهم في شمال وجنوب قطاع غزة دون تفتيش، وضمان حرية التنقل بين المناطق.

الانسحاب التدريجي من المناطق المحتلة في قطاع غزة.

سادساً: وقف الطلعات الجوية

سيتم غياب طيران الاحتلال الإسرائيلي عن أجواء قطاع غزة بين 8 إلى 10 ساعات يومياً، في خطوة لتخفيف التوترات وتوفير بيئة آمنة للمدنيين.

سابعاً: المرحلة التنفيذية

سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق على مدى 6 أسابيع، تليها المرحلتان الثانية والثالثة لاستكمال تنفيذ البنود المتفق عليها بشكل كامل.

ثامناً: إعادة تأهيل المناطق المتضررة

سيتضمن الاتفاق إعادة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية الأساسية في قطاع غزة، بهدف ضمان تقديم الخدمات للسكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

