كل سنة وانتى ربنا بيحبك .. بدرية طلبة توجه رسالة لياسمين عبد العزيز

هنأت الفنانة بدرية طلبة الفنانة ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق غدا ١٦ يناير.

تهنئة بدرية طلبة للفنانة ياسمين عبد العزيز

ونشرت بدرية طلبة صورة لياسمين عبد العزيز من خلال حسابها على موقع انستجرام، وكتبت معلقة: “١٦ يناير عيد ميلاد القمر كل سنة وانتي جميلة وقلبك مليان خير كل سنة وانتي ناجحة ومكسرة الدنيا كل سنة وانتى ربنا بيحبك وزارع فى قلوب الناس حب ليك يملا الكون .. كل سنة وانتى واولادك وكل حبايبك بخير وصحة وسعادة ربنا يبارك فى صحتك واولادك ويبعد عنك الأذى يا قلب قلبي بحبك يا ياسو”.

ياسمين عبد العزيز فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وتواصل حاليًا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025 وسوف يكون المسلسل عودة قوية لها إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

ومسلسل “وتقابل حبيب” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم لاحقًا.

وكان أول تعاون بارز بين ياسمين عبد العزيز والمؤلف عمرو محمود ياسين كان في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عُرض في رمضان 2020، وقدم العمل قصة اجتماعية رومانسية مليئة بالتحديات التي تواجهها المرأة المطلقة في المجتمع، ولعبت ياسمين دور "غالية" التي تعاني من طلاقها وتحاول أن تبدأ حياة جديدة، وهو ما لامس مشاعر الكثير من المشاهدين وتفاعلوا مع قصة المسلسل.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، هو مسلسل "ضرب نار" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا وتفاعل معه الجمهور بشدة وأشاد به.