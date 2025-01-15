بعد القبض على المنصور | صحفي: البوادر السورية الحالية جيدة للغاية

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن سوريا تلقي القبض على أحمد المنصور بعد بثه فيديوهات تسيء للدولة المصرية، مضيفا أن هذا الأمر بادرة جيدة للغاية بعد الإبلاغ عن عبدالرحمن يوسف القرضاوي.

السلطات السورية الجديدة تريد فتح علاقات جيدة مع القاهرة

وأضاف أحمد الخطيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، ان السلطات السورية الجديدة تريد فتح علاقات جيدة مع القاهرة والدول العربية، متابعا أن يوجد في سوريا عناصر جهادية مصرية الجنسية تعمل مع الجماعات المتواجده هناك، والبوادر السورية الحالية جيدة للغاية.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، أن مصر تريد استقرار سوريا، والبوادر السورية الحالية جيده للغاية، وبعض الكوادر الارهابية ظهرت على الساحه السورية بعد سقوط نظام الأسد، ويجب ان تتخلص سوريا من الرموز الإرهابية التي تسيء للدول العربية.

واشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الى ان السلطات السورية الجديده انزعجت من هجوم وسائل الاعلام المصرية عليهم، الموقف المصري اتجاه الطاقات السياسيه في سوريا امتاز بالحذر،