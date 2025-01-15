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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وهمية | الصحافة السعودية تكذب عروض زيزو.. ماذا قالت؟

لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
أحمد عفيفي
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كشفت تقارير سعودية حقيقة وجود عروض من أندية سعودية لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو.

حقيقة عروض الأندية السعودية لزيزو

اشارت تقارير صحفية سعودية الى عدم وجود  أي عروض رسمية من أندية سعودية للتعاقد مع نجم الزمالك خلال موسم الانتقالات الشتويه الجاريه.

وشددت على أنه حتى تلك اللحظة لم يصل للاعب أو للقلعه البيضاء أي عرض أو استفسارات رسمية للتعاقد مع زيزو.


وتابعت على الرغم من وجود اهتمام فقط من بعض الأندية السعودية دون تطور ذلك لعرض رسمي.

موعد انتهاء عقد زيزو

ولا سيما أن عقد زيزو سوف ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ، ويعتبر ضمن العناصر الأساسية بالفريق وبالتالي يرغب الزمالك بالحفاظ عليه لمدة أطول.

تجديد عقد زيزو أهمية قصوى

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ان تجديد عقد زيزو هو الشغل الشاغل في الوقت الحالي، خاصة أنه احد اهم نجوم الفريق.

وأضاف سالم لقناة أون تايم سبورتس: "زيزو بالتأكيد زملكاوي، لكن هناك مفاوضات مستمرة، وقريبا سيتم حسم كافة الأمور والإعلان على الملأ كافة التفاصيل".

وأتم: "التعاقد مع اللاعبين، يمثل أهمية قصوى للإدارة، ونبحث دائما عن منح اللاعبين مستحقاتهم، ثم تجديد عقود اللاعبين مثل عبد الله السعيد، وبعد كل ذلك سننظر إلى التعاقدات الجديدة".

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم موقف زيزو

على الجانب الآخر، طالب كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجلس إدارة القلعة البيضاء بحسم موقف اللاعب أحمد مصطفى زيزو وإنهاء ملف تجديد تعاقده مع النادي، وذلك بسبب عدم تركيز اللاعب في المباريات وتشتيت ذهنه مما أثر على تراجع مستواه نسبيًا، وذلك في ظل انشغال اللاعب بالتفكير في موقفة مع القلعة البيضاء سواء بالاستمرار وتجديد التعاقد أو الرحيل عن الفريق.

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