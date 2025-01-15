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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنغام تحتفل بـ .عيد ميلاد ابن شقيقتها الراحلة غنوة

انغام وياسين ابن شقيقتها
انغام وياسين ابن شقيقتها
تقى الجيزاوي
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هنأت الفنانة أنغام ابن شقيقتها الراحلة غنوة ياسين بمناسبة عيد ميلاده ، ونشرت أنغام صورة له رفقة ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري.

ليرد عليها ياسين، معلقا: “بحبك يا خالتو”.

  وقررت الفنانة أنغام خلال الأيام الماضية طرح كليب أغنية “تيجى تسيب” اليوم فى دور العرض السينمائى وهى المرة الأولى التى تقوم فيها أنغام بهذا الأمر. 

ويأتى قرار أنغام بطرح أغنيتها فى عرض خاص بهدف التريوج للألبوم ككل، كما يتم وضع ريد كاربت وأخيرا طرح الكليب فى قاعة سينما، حيث تظهر الأصوات والموسيقية بشكل واضح بطريقة ثلاثية الأبعاد.

وأغنية “تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام.

أحدث ألبومات أنغام

 وتعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتين "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

وضم الألبوم 12 أغنية هما: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.

وحققت الفنانة أنغام نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الأعلى مشاهدة يوتيوب، من خلال أغنيتها “هو أنت مين"، ضمن أغاني الألبوم

أنغام شقيقة أنغام ألبوم أنغام

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