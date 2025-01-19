وفاة حما الفنان محمد فؤاد .. وتشييع الجثمان اليوم عقب صلاة الظهر

أعلنت زوجة نجل الفنان محمد فؤاد (فريدة عمرو)، عن وفاة جد زوجها عن طريق حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث كتبت فريدة قائلة: "إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجعونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى جد زوجي عبدالرحمن فؤاد، الحاج حنفي الشندويلي، والد حبيبتي مروة الشندويلي، وستقام صلاة الجنازة غدًا بمسجد الرحمن الرحيم عقب صلاة الظهر والدفن في مقابر المجاورين بصلاح سالم.

وانتهت: «اللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا».

أعمال محمد فؤاد

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد فؤاد كانت أغنية "من أول يوم"، والتي لاقت رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي. أما الفنان مسلم فقد طرح مؤخرًا أغنية "عفاريت" بالتعاون مع عبد الباسط حمودة.