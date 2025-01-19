بمواصفات لم يسبق لها مثيل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Vivo V50 والذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية والتي تتضمن بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير وأكثر.



ووفقا لموقع gizmochina يأتي هاتف Vivo V50 بالعديد من المواصفات الرئيسية بما في ذلك أبعاده وحجم البطارية وخيارات الألوان وسرعة الشحن.



من المرجح أن تطلق شركة Vivo هاتف V50 كإصدار جديد من هاتف Vivo S20، والذي ظهر لأول مرة مؤخرًا في الصين.

هاتف Vivo V50

أما عن أبعاد الهاتف فهو يأتي بأبعاد V50 بحوالي 160 ملم في الطول و 75 ملم في العرض، وهي تتطابق بشكل وثيق مع قياسات Vivo S20 البالغة 160 × 74 × 7.9 ملم.

يأتي هاتف Vivo V50 بثلاثة ألوان: الأزرق الداكن، والرمادي، والأبيض اللامع .



وتُظهر القائمة سعة بطارية تبلغ 5,870 مللي أمبير في الساعة، ومن المرجح أن يتم تسويقها بسعة 6,000 مللي أمبير في الساعة عند الإطلاق، وسرعة شحن قصوى تبلغ 90.2 وات .



يتضمن هاتف Vivo V50 مجموعة من خيارات الاتصال، مثل Wi-Fi 6، وBluetooth، وNFC، وGPS.

مع ظهور شهادات مثل BIS و EEC ،يبدو أن هاتف Vivo V50 على وشك الإطلاق في وقت قريب، وذلك بعد جدول زمني مماثل لهاتف Vivo V30 .



مواصفات هاتف Vivo V50 المتوقعة

يبدأ سعر Vivo S20 من 2299 يوان صيني (26790 روبية تقريبًا) ومن المرجح أن يكون سعر هاتف V50 مشابهًا لسعر إطلاق Vivo V40 وقد يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبدقة FHD+ مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز.



يمكن لمعالج Snapdragon 7 Gen 3 تشغيل الجهاز، مقترنًا بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من التخزين.



قد يعتمد هاتف V50 على إعداد كاميرا مشابه لجهاز Vivo V40 ، بما في ذلك مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل للصور الشخصية.



من المحتمل أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل Funtouch OS 15، المبني على Android 15 ويأتي مزود ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 90 وات، مما يوفر ترقية طفيفة عن الإصدار السابق