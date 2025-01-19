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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توضيح عاجل من اتحاد نقابات المهن الطبية بشأن معاشات الأعضاء وأسرهم

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الديب أبوعلي
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تلقى مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات “الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة” عددا من الأسئلة والاستفسارات حول معاش الأعضاء وأسرهم.

وقال مجلس إدارة الاتحاد، إنه بناءً على هذه الأسئلة والاستفسارات يوضح الآتي:

  • يُصرف المعاش من اتحاد نقابات المهن الطبية (وليس النقابات) طبقاً للقانون رقم (13) لسنة 1983، بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك لأعضاء نقابات (الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين).
  • حتى عام 2024 كان المعاش يُصرف كل ثلاثة أشهر منتصف (فبراير، مايو، أغسطس، نوفمبر) من كل عام.
  • تم صرف معاش عام 2024 على النحو التالي: 
    1- الدفعة الأولى: صُرفت بتاريخ 13 فبراير عن أشهر (يناير، فبراير، مارس).
    2- الدفعة الثانية: صُرفت بتاريخ 3 أبريل عن أشهر (أبريل، مايو، يونيو)، وقد تم صرفه مبكراً عن موعده بمناسبة عيد الفطر.
    3- الدفعة الثالثة: صُرفت بتاريخ 29 يوليو عن أشهر (يوليو، أغسطس، سبتمبر) بالزيادة الجديدة (1500 جنيه عن كل شهر ) 
    4- الدفعة الرابعة: صُرفت بتاريخ 6 نوفمبر عن أشهر (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر).

وأشار مجلس إدارة الاتحاد، إلى أنه بناء على ما سبق فقد تم صرف المعاش كاملاً عن العام المنقضى 2024.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، ما يلي:

  • صرف المعاش شهرياً اعتباراً من يناير 2025، على أن يصرف يوم 15 من كل شهر.
  • تم صرف معاش يناير 2025 يوم 15 يناير الجاري.
  • قيمة معاش الأعضاء 1500 جنيه شهرياً، أما معاش الأسر فيصرف طبقاً لجدول (الأنصبة) 
  • يرسل المعاش كاملاً للأعضاء على حساباتهم بالبنوك المسجلة لدى إدارة المعاشات بالاتحاد، وما يتم خصمه ليس للاتحاد علاقة به، وعليه يرجى مراجعة البنك لمعرفة سبب الخصم.
  • يتم تحديث بيانات الأعضاء كل أربعة سنوات من خلال مقرات الاتحاد أو النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية. 
  • ما يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد من قرارات ينشر عبر الصفحة الرسمية والوحيدة للاتحاد.
  • يرجى من الصفحات تحري الدقة فيما يتم نقله أو تداوله عن أعمال وقرارات الاتحاد وعدم الحديث باسمه عبر صفحات أخرى.
المعاشات معاشات اتحاد نقابات المهن الطبية الأطباء البشريين صرف معاش يناير 2025

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