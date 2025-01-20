شبانة عن واقعة مؤتمر كولر: هل يتم تطفيش المدرب؟

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة أورلانو بايرتس خطيرة جدًا.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" كما توقعنا منذ بداية دور المجموعات تأهل الأندية المصرية لربع نهائي بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا".



وتابع:" الهلال السوداني، من أسهل الفرق في البطولة يمكن للأهلي مواجهته خاصة وأنه يخوض مبارياته خارج أرضه، ولكنه فريق قوي وقدم أداء جيد في البطولة".



وشدد:" الأندية الشعبية، العمل بها صعب، وهناك أزمات مالية تعاني منها رغم مشاركة رؤساء الأندية في المصاريف مثل المصري والإسماعيلي وغزل المحة والاتحاد السكندري".



وأكمل:" كامل أبوعلي، عامل حالة جيدة مع المصري وعلي ماهر، وينافس على قمة الدوري المصري، بجانب التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، ومبارياته امام أندية القمة تكون صعبة".



وعن خسارة الأهلي من أورلاندو قال:" القصة ليست في الخسارة، والأهلي الموسم الماضي بتأهل بضربة جزاء تم إهدرها أمام صن داونز، ولكن الأمر يتعلق بما يحدث ويدور في النادي من كواليس".



وواصل:" لا يوجد ما يمنع سؤال صحفي في المؤتمر الصحفي، عن الصفقات أو أي شئ أخر، وطبيعي جدًا سؤاله عن الصقات خاصة وأن الفريق يعاني من غيابات حاليًا".



وشدد:" البعض هاجم المترجم وأتهمه بأنه غير أمين وليس عنده ضمير، والمترجم موظف وينفذ ما يطلب منه من الإدارة ومن الوارد أن يكون ما فعله بتعليمات من الإدارة".



وأردف:" كولر قال جملة خطيرة جدًا، أنه لم يتلقى ترشيحات من جانب الإدارة للاعبين!، كيف ذلك والأهلي دخل في مفاوضات مع العديد من اللاعبين فهل الإعلام عايش في الوهم طوال هذا الفترة، ام أن الإدارة تتفاوض مع اللاعبين دون عرض اللاعبين على المدرب".



وشدد:" هل الأهلي غير إستراجيته مع كولر، وهل هناك صدام في الخفاء، وهل يقبل كولر أن يضم الأهلي 3 لاعبين ويتم وضعه أمام الأمر الواقع، وهل يتم تطفيش المدرب؟".



واستكمل:" هناك أمر يحدث في الأهلي غير مفهوم، وهل كولر سيرحل؟ وهل سيكون الفريق قادر على التغيير؟ وهناك العديد من الإرتباطات".

وزاد:" تصريحات كولر، تعبر عن ما في الأهلي في الوضع الحالي، والمترجم تعامل بسذاجة بشأن رفضه التصريح وإعلان ذلك أمام الصحفيين وأمامه مايك، وكان عليه كتابة ذلك في ورقة".