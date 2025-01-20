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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حدث ليلا.. 5 أفدنة التهمتها النيران في حريق ثلاجة الخضر والفاكهة بالقليوبية.. ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم

حدث ليلا
حدث ليلا
إسلام خالد
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حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الاثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

ترامب: إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأحد، أنه "إذا لم يتم احترامنا ويصمد اتفاق غزة سيندلع الجحيم".

على 5 أفدنة التهمتها النيران.. تفاصيل جديدة في حريق ثلاجة الخضر والفاكهة

كشف مصدر مسئول تفاصيل جديدة فى واقعة نشوب حريق هائل شب فى ثلاجة بقرية أجهور الصغرى بالقناطر الخيرية، موضحا أن الحريق شب فى ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة على مساحة 5 أفدنة.

السيطرة على حريق ثلاجة للخضر والفاكهة بالقليوبية وبدء أعمال التبريد| صور

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية أعمال السيطرة علي الحريق الذي اندلع في أحدي ثلاجات حفظ الخضار والفاكهه بقرية أجهور الصغرى بمدينة القناطر الخيرية.

بشير التابعي: نريد الذهاب لشيخ أعمال لمعرفة سبب تغير مستوى الجزيري

أكد بشير التابعي لاعب نادي الزمالك السابق، أن مستوى مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تطور في المباريات الأخيرة.

ترامب: أتعهد بمنع الحرب العالمية الثالثة وإيقاف الفوضى في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مجددا عزمه إنهاء النزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط ومنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

يوسف أيمن يتنازل عن مستحقاته للأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يوسف أيمن مدافع الأهلي تحدث مع محمد رمضان المدير الرياضي، قبل لقاء أورلاندو بايرايتس وطلب الرحيل والعودة إلى الدحيل القطري.

الفلسطينيون يستقبلون السجناء المفرج عنهم باحتفالات شعبية

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وصول الأسرى الفلسطينيين إلى منازلهم بعد إفراج إسرائيل عنهم وسط احتفالات شعبية.

منهم ياسمين عبد العزيز..الموت يطارد الفنانين هذا الأسبوع

شهد الوسط الفني المصري حالة من الحزن الشديد هذا الأسبوع بعد فقدان عدد من النجوم لأحبائهم، مما ترك أثرًا كبيرًا بين زملائهم والجمهور.

كواليس التحقيق مع رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب الأهلي

باشرت جهات التحقيق تحقيقاتها مع رجل أعمال شهير لاتهامه بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لعملية نصب في مبلغ 13 مليون جنيه.

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