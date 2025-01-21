جهزيه لشهر رمضان.. طريقة عمل المخلل المشكل في البيت

اذا كنتي تساعدين لرمضان ليك طريقة سهلة لتحضير المخلل لرمضان اللذيذ الذي يمكنك تقديمه على مائدة الإفطار:
المكونات:
خضروات متنوعة: خيار، جزر، قرنبيط، فلفل حار، لفت.
محلول التخليل:
ماء.
ملح (ملعقة كبيرة لكل كوب ماء).
خل أبيض (ربع كوب لكل لتر ماء).
ملعقة صغيرة سكر.
توابل اختيارية: ثوم، حبّات فلفل أسود، ورق غار، كزبرة حب، وشطة حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
1. تجهيز الخضروات:
اغسلي الخضروات جيدًا وقطعيها إلى قطع مناسبة.
يمكنك ترك بعضها كاملًا مثل الخيار أو الفلفل الحار.
2. تحضير محلول التخليل:
اخلطي الماء والملح والخل والسكر في وعاء حتى يذوب الملح تمامًا.
أضيفي التوابل إذا رغبتِ في نكهة مميزة.
3. التعبئة:
ضعي الخضروات في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة.
اسكبي محلول التخليل فوق الخضروات حتى تُغمر تمامًا.
تأكدي من عدم وجود هواء داخل البرطمان بإغلاقه بإحكام.
4. التخزين:
اتركي البرطمانات في مكان بارد ومظلم لمدة 5-7 أيام.
كلما طالت مدة التخليل، أصبحت النكهة أكثر وضوحًا.
5. التقديم:
قدمي المخلل بجانب الأطباق الرمضانية مثل الفول، الفتة، أو المشاوي.
نصيحة:
إذا أردت تسريع عملية التخليل، اغلي محلول التخليل واتركيه يبرد قبل سكبه على الخضروات.