جهزيه لشهر رمضان.. طريقة عمل المخلل المشكل في البيت

اذا كنتي تساعدين لرمضان ليك طريقة سهلة لتحضير المخلل لرمضان اللذيذ الذي يمكنك تقديمه على مائدة الإفطار:

المكونات:

خضروات متنوعة: خيار، جزر، قرنبيط، فلفل حار، لفت.

محلول التخليل:

ماء.

ملح (ملعقة كبيرة لكل كوب ماء).

خل أبيض (ربع كوب لكل لتر ماء).

ملعقة صغيرة سكر.



توابل اختيارية: ثوم، حبّات فلفل أسود، ورق غار، كزبرة حب، وشطة حسب الرغبة.



طريقة التحضير:

1. تجهيز الخضروات:

اغسلي الخضروات جيدًا وقطعيها إلى قطع مناسبة.

يمكنك ترك بعضها كاملًا مثل الخيار أو الفلفل الحار.

2. تحضير محلول التخليل:

اخلطي الماء والملح والخل والسكر في وعاء حتى يذوب الملح تمامًا.

أضيفي التوابل إذا رغبتِ في نكهة مميزة.

3. التعبئة:

ضعي الخضروات في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة.

اسكبي محلول التخليل فوق الخضروات حتى تُغمر تمامًا.

تأكدي من عدم وجود هواء داخل البرطمان بإغلاقه بإحكام.

4. التخزين:

اتركي البرطمانات في مكان بارد ومظلم لمدة 5-7 أيام.

كلما طالت مدة التخليل، أصبحت النكهة أكثر وضوحًا.

5. التقديم:

قدمي المخلل بجانب الأطباق الرمضانية مثل الفول، الفتة، أو المشاوي.



نصيحة:

إذا أردت تسريع عملية التخليل، اغلي محلول التخليل واتركيه يبرد قبل سكبه على الخضروات.