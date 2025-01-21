انتقادات من رئيس مجلس النواب.. أولى قرارات ترامب في البيت الأبيض

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، امس الاثنين، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ليفتتح ولايته الثانية وسط ترقب محلي وعالمي بسبب حجم التغيير الذي وعد به، حيث يُخصص يوم التنصيب إلى حد كبير للطقوس والبروتوكولات، إذ غادر الرئيس جو بايدن البيت الأبيض وحل محله ترامب الذي تعهد في يومه الرئاسي الأول بتوقيع مجموعة من الأوامر التنفيذية حول مواضيع تتعلق بأمن الحدود وإنتاج النفط والغاز وغيرها.

ترامب يعلن تعيينات مؤقتة لإدارة وزارات ووكالات فيدرالية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعيين عدد من المسؤولين لتولي مناصب بالإنابة إلى حين شغلها بتعيينات دائمة من مرشحيه الذين ينتظرون موافقة الكونجرس على اختيارهم، وذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وجاءت تعيينات ترامب لعدد من الوزراء والوكالات الفيدرالية بالإنابة، كالتالي:

-ليزا كينا - وزيرة الخارجية بالإنابة

ديفيد ليبريك - وزير الخزانة بالإنابة

-توماس سيلفستر الابن - مدير وكالة الاستخبارات المركزية بالإنابة

-براين دريسكول - مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بالإنابة.

ترامب يوقع على أولى القرارات في البيت الأبيض

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أول مجموعة من الوثائق بعد عودته إلى منصبه في البيت الأبيض.

وتشمل هذه الوثائق تعيينات على مستوى الوزراء ونائبيهم، إضافة إلى أمر يقضي برفع الأعلام بشكل كامل خلال يوم التنصيب، الآن وفي المستقبل، وذلك بعدما تم تنكيسها حداداً على الرئيس السابق جيمي كارتر.

البنتاجون يزيل صورة رئيس الأركان السابق مارك ميلي

أزال البنتاجون صورة مارك ميلي، الجنرال المتقاعد ورئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" في خطوة حدثت في غضون ساعتين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقبل ساعات من مغادرة منصبه، أصدر الرئيس السابق جو بايدن عفواً استباقياً عن ميلي وآخرين، بسبب مخاوف أن تستهدفهم إجراءات انتقامية من ترامب.

وعبّر ترامب عن استيائه العميق من ميلي عدة مرات، ووصفه ذات مرة بأنه "بطيء الحركة" و"أحمق".

بيلوسي تنتقد خطاب تنصيب ترامب

انتقدت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يذكر خطته لخفض الضرائب على الأغنياء.

وقالت بيلوسي في بيان: "في فترة ولاية الرئيس الأولى، كان إنجازه الوحيد هو تنفيذ تخفيضات ضريبية استفاد منها أغنى 1% من الأمريكيين بحصولهم على 83% من الفوائد، بينما زاد الدين الوطني بمقدار تريليوني دولار".

وأضافت: "بينما لم يذكر ذلك في خطابه، كانت حملته الانتخابية تركز على تمديد تلك التخفيضات الضريبية كأولويته في الكونجرس الجديد".

وأوضحت بيلوسي: "الشعب الأمريكي يريدنا أن نبني اقتصاداً من الطبقة الوسطى إلى خارجها، وليس من الأعلى إلى الأسفل".

وجاء بيان بيلوسي في الوقت الذي هاجمها فيه ترامب خلال خطاب تنصيبه، حيث قال: "إنها مذنبة تماماً".