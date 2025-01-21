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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. موعد إجازة 25 يناير 2025

إجازة 25 يناير
إجازة 25 يناير
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يهتم قطاع كبير من المواطنين خاصة الموظفين بأيام العطل الرسمية حيث أنها تكون إجازة يحصل عليها الموظف بأجر كامل، وعليه يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد إجازة 25 يناير 2025 .

موعد إجازة 25 يناير 2025

ومن المقرر أن يحصل العامل علي يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة وذلك وفق قرار  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر لكل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في 2025

ويتبقي فى عام  2025  الاجازات الرسمية والتي يحصل فيها الموظفين علي ٱجازة مدفوعة الاجر  ما يلي :-

30 مارس يوم الأحد - ليلة عيد الفطر المبارك.
31 مارس يوم الاثنين - إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
21 أبريل يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو يوم الخميس - مناسبة رأس السنة الهجرية.
30 يونيو يوم الاثنين -  مناسبة ثورة 30 يونيو.
23 يوليو يوم الأربعاء - بمناسبة عيد الثورة.
4 سبتمبر يوم الخميس- بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر يوم الاثنين -  بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ووفقا للقانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.

وفيما يخص الاجازات العارضة نص قانون العمل فى المادة 51على أنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
 

و يجوز للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عرضي، ويكون السبب العرضي سبباً خارجاً عن إرادة العامل ولم يمكنه من الإبلاغ عنه قبل أخذ الإجازة لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى لمدة يومين في المرة الواحدة، وتحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

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