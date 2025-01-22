صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مجموعة من الصور الرومانسية التي جمعتها بزوجها المخرج محمد سامي خلال حضورهما حفل Joy Awards 2025، الذي أقيم في الرياض.



https://youtube.com/shorts/I7fi_iVvyxU

وظهرت مي بإطلالة أنيقة وجذابة، بينما اعتمد محمد سامي إطلالة كلاسيكية، حيث التقطا العديد من الصور التي عكست أجواء الحفل وأظهرت الانسجام الكبير بينهما.





وعلّقت مي على الصور بكلمات تحمل مشاعر الحب والامتنان، قائلة: “أنت صخرتي وقوتي وأعظم نعمة لي.. الحياة تعني الكثير لأنك فيها”.





وعبرت مي عمر عن سعادتها بفوز مسلسلها الرمضاني “نعمة الأفوكاتو” بجائزة أفضل مسلسل درامي في الحفل، ووجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على دعمهم للفن والإبداع.





كما أعربت عن امتنانها للمنتجة مها سليم على إيمانها بالمشروع، ولمخرج العمل محمد سامي على دوره الكبير في تحقيق هذا النجاح.





وفي سياق متصل، أعلنت مي عمر عن انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد “إش إش”، الذي يعد أول الأعمال الرمضانية التي انتهى تصويرها للموسم المقبل وأكدت مي أن المسلسل يمثل خطوة جديدة في مسيرتها الفنية، متمنية أن يحظى بإعجاب الجمهور.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/I7fi_iVvyxU