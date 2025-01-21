الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان - القاهرة

نستعرض الصور الأولى لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أسوان / القاهرة، والذى أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

وكان تعرض 15 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم مساء اليوم، الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" وميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوى فى حدود المحافظة، وتحديدًا بين قرية فارس التابعة لدائرة مركز كوم أمبو والكيلو 80؛ مما أسفر عن وقوع مصابين.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتبين أنه أسفر عن إصابة 15 شخصا بمناطق متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، شهدت قرية الصعايدة بمركز إدفو شمال أسوان مساء أمس الإثنين العثور على جثة طالب في المرحلة الثانوية فى ظروف غامضة، وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية يفيد بالعثور على جثة طالب فى ظروف غامضة، داخل حوش منزل بقرية الصعايدة التابعة لدائرة المركز ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

من ناحية أخرى لقى 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر نتيحة تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل مساء الجمعة بطريق إدفو / مرسى علم ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية، ونقل الحالة المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ومركبة توك توك بقرية الرغامة بمركز كوم أمبو شمال أسوان.