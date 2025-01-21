محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول في مواجهة ليل بدوري أبطال أوروبا

كشف أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى ، الذى يلعب بين صفوفه الدولى المصرى محمد صلاح، عن التشكيل الأساسى لمواجهة نظيره ليل الفرنسي، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدورى فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى.

تشكيل ليفربول ضد ليل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كوانساه - برادلى - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: كورتيس جونز - ريان جرافينبيرش - سوبوسلاى.

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.