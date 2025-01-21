لو ضربوا البحر الأحمر يبقى هدفهم مصر.. انفعال أحمد موسى على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأوضاع في قطاع غزة تعيش حالة من الهدوء مع هدنة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أنه يجب على جماعة الحوثي وقف أي عمليات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.

الحوثيين خسروا مصر 7 مليارات دولار

انفعل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"لو جماعة الحوثي ضربوا تاني في البحر الأحمر؛ يبقى هدفهم مصر مش إسرائيل، والحوثيين خسروا مصر 7 مليارات دولار، وإسرائيل ما بتتأثرش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السفينة تخسر مليون دولار تكاليف إضافية لإيصال الحمولة التي تحملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من العبور من قناة السويس، مشيرا إلى أن مصر تكبدت خسائر بمليارات الدولارات ويجب وقف أي ضرب للسفن في البحر الأحمر.