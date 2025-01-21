الداخلية التركية: ارتفاع عدد ضحايا حريق فندق بمنتجع للتزلج إلى 76 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، ارتفاع عدد قتلى حريق فندق بمنتجع للتزلج إلى 76 شخصا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تركيا حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق في منتجع كارتال كايا بولاية بولو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، تقدم مصر صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

تفاصيل الحادث



شهد منتجع كارتال كايا الشهير في ولاية بولو التركية حريقًا هائلًا اندلع في أحد الفنادق المخصصة لاستقبال السائحين، مما أثار حالة من الذعر بين النزلاء والعاملين. واندلع الحريق مساء يوم أمس، حيث التهمت النيران الطوابق العلوية للفندق وانتشرت بسرعة نتيجة للرياح القوية والمواد القابلة للاشتعال المستخدمة في بناء الفندق.

