جمال شعبان: طوفان من المساعدات يدخل غزة عبر معبر رفح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك طوفانا من المساعدات والشاحنات دخل غزة عبر معبر رفح خلال الساعات الماضية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الفترة المقبلة سيكون هناك استمرار لعمليات دخول المساعدات.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، زارا معبر رفح البري، وقدما الشكر لمتطوعي الهلال الأحمر المصري.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قاما، بزيارة لشمال سيناء، للتأكد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.